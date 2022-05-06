Пентагон: США не передавали Украине данные с координатами флагмана "Москва"

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что разведка Соединенных Штатов не предоставляла Украине разведданные о местонахождении военных генералов РФ и флагмана "Москва", сообщает РБК-Украина.

Об этом передает The Week.

"Соединенные Штаты предоставляют разведданные с поля боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну, но мы не предоставляем разведданные о местонахождении высших военных руководителей на поле боя и не участвуем в принятии решений о выборе целей украинскими военными", - заявил он.

По словам представителя Пентагона, у украинской разведки больше данных, чем у американской.

"У украинцев, откровенно говоря, гораздо больше информации, чем у нас, сочетая информацию, которую предоставляем мы и другие партнеры, с разведданными, которые они сами собирают на поле боя, а затем они принимают собственные решения и предпринимают собственные действия", - заявил Кирби.

Он также добавил, что США предоставляют Украине полезные разведданные, своевременные разведданные, которые "позволяют им принимать решения, чтобы лучше защититься от российского вторжения".

Ранее Пентагон заявил, что США не предоставили Украине разведданные о местонахождении конкретных российских военачальников.