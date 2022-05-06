Офис генпрокурора: с начала войны в Украине погибло 223 ребенка

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 223 ребенка, 408 детей получили ранения различной степени тяжести, сообщает Новое время.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 6 мая, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Там также рассказали о последних случаях гибели детей от рук оккупантов.

Так, 5 мая из-за обстрелов регионального ландшафтного парка Фельдман Экопарк в Харьковской области погиб 15-летний подросток, который помогал кормить и эвакуировать животных.

В этот же день стало известно, что 23 апреля в результате бомбардировки с. Новоселовка Покровского района Донецкой области погиб 17-летний парень.