Офис генпрокурора: с начала войны в Украине погибло 223 ребенка
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 223 ребенка, 408 детей получили ранения различной степени тяжести, сообщает Новое время.
Такие данные по состоянию на утро пятницы, 6 мая, обнародовали в Офисе генпрокурора.
В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Там также рассказали о последних случаях гибели детей от рук оккупантов.
Так, 5 мая из-за обстрелов регионального ландшафтного парка Фельдман Экопарк в Харьковской области погиб 15-летний подросток, который помогал кормить и эвакуировать животных.
В этот же день стало известно, что 23 апреля в результате бомбардировки с. Новоселовка Покровского района Донецкой области погиб 17-летний парень.