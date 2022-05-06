ОВА: в Запорожской области оккупанты предлагают за сим-карту дешевый бензин

В оккупированных населенных пунктах Запорожской области за сим-карты украинских операторов предлагают дешевый бензин, сообщает Корреспондент.

Об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"По словам жителей оккупированной Васильевки, российские военные в городе пытаются выменять одну сим-карту украинского мобильного оператора на бензин стоимостью 15 грн за литр. В Днепрорудном две сим-карты меняют сразу на авто. Причина - оккупанты хотят звонить друг другу и домой, а телефонов нет, связи - тоже", - говорится в сообщении ОВА.

Ранее сообщалось, что в Луганской области не осталось ни одной действующей и неповрежденной автозаправочной станции.