ОП: газоснабжение Ирпеня восстановлено на 41%

В Киевской области восстановлено электроснабжение в 506 населенных пунктах для более 297 тыс. потребителей. Все предыдущие сутки продолжались работы по восстановлению газоснабжения в Ирпене, в целом в городе газоснабжение восстановлено на 41%, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Убрано 258 км улиц Ирпеня, Бучи, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова и Озери. Продолжается строительство временной переправы на трассе М-03 Киев - Харьков - Довжанский" , - отметил Тимошенко.

В то же время в Харьковской области, по его словам, коммунальные службы работают 24/7, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру. В Харькове за сутки восстановлено газоснабжение 32 квартир. В семи районах города сделано 84 закрытия контуров и окон, 15 ремонтов кровель.

"В селе Малая Рогань проведена часть работ по локализации повреждений газораспределительных систем. В поселке Рогань и городе Дергачи запитано 50 потребителей. В Чугуеве проведен ремонт сетей водоснабжения на улице Крепостной спуск. Во всех районах города идет санитарная очистка территории, подбор случайного мусора, очистка урн, контейнерных площадок" , - добавил заместитель руководителя ОП.

На дорогах Харьковской области, по словам Тимошенко, проводится ликвидация ямочности.

В Тростянце Сумской области проведены работы по уборке дорог и улиц города, парков, скверов и мест общего пользования. Частично реставрирован уникальный памятник архитектуры - усадьба Круглый двор.