Германия передаст Украине семь самоходных гаубиц PzH 2000

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила передачу Германией 7 самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000 со складов Бундесвера. Об этом она заявила в пятницу в ходе визита в Словакию, сообщает Deutsche Welle.

По словам главы ведомства, Украина получит машины, которые сейчас находятся на ремонте, и бундесвер в них в настоящее время срочно не нуждается.

Министр также отметила, что Германия обучит украинских военных обращению с этим САУ.