Подоляк: оккупанты готовят в Мариуполе "парад пленных" на 9 мая

Российские оккупанты готовят в Мариуполе "парад пленных" на 9 мая.﻿ Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"24 августа 2014 в Донецке состоялся "парад пленных". Тогда 50 бойцов ВСУ провели по улицам города, забрасывая мусором. Через 8 лет Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в Мариуполе" , – написал он.

По его словам, для этого, кроме военнопленных, планируют переодевать в форму гражданских.

"Это демонстративная насмешка со стороны России над Женевской конвенцией. Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием наших пленных. Сейчас Книга палачей обновляется, но в один прекрасный день имена из нее начнут вычеркивать" , — написал он.

Це демонстративна насмішка з боку Росії над Женевською конвенцією. Україна фіксує кожного, хто займається приниженням та катуванням наших полонених. Зараз Книга катів оновлюється, але одного дня імена з неї почнуть викреслювати. Ці злочини не матимуть строку давності. (2/2) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 6, 2022

Подоляк добавил, что эти преступления не будут иметь срока давности.