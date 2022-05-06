Подоляк: оккупанты готовят в Мариуполе "парад пленных" на 9 мая
Российские оккупанты готовят в Мариуполе "парад пленных" на 9 мая. Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"24 августа 2014 в Донецке состоялся "парад пленных". Тогда 50 бойцов ВСУ провели по улицам города, забрасывая мусором. Через 8 лет Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в Мариуполе", – написал он.
По его словам, для этого, кроме военнопленных, планируют переодевать в форму гражданских.
"Это демонстративная насмешка со стороны России над Женевской конвенцией. Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием наших пленных. Сейчас Книга палачей обновляется, но в один прекрасный день имена из нее начнут вычеркивать", — написал он.
Подоляк добавил, что эти преступления не будут иметь срока давности.