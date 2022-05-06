ОК "ЮГ": россияне ударили по Николаевщине "Смерчами" и "Москитами"

По Николаевщине российские захватчики нанесли удары системами залпового огня «Смерч» и ракетой типа «Москит», сообщает Укринформ.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в Фейсбуке.

«По Николаевщине противник снова наносил удары системами залпового огня «Смерч» и ударил ракетой типа «Москит». Пострадавших среди местного населения нет», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что на временно оккупированных территориях Херсона и Николаева продолжаются агитационные мероприятия рашистов по внедрению власти коллаборантов. Противник продолжает тактику закрепления на позициях без активных действий, но сосредотачивает усилия на огневом поражении вдоль линии соприкосновения.

Для корректировки огня артиллерии используются беспилотники-разведчики. Украинские военные за сутки уменьшили вражескую орду на 24 рашиста, а к утренним результатам уничтоженной техники и вооружения добавили 2 «Орлана».