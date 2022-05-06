ОК "Юг": в Одесской области сбили российскую ракету

В Белгород-Днестровском районе силами ПВО обезврежена ракета, которой россияне пытались попасть по инфраструктуре Одесщины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг"

Обломки ракеты упали на подсобное здание одного из объектов инфраструктуры.

Их изъяли в качестве доказательств преступления врага против Украины следственно-оперативной группой Нацполиции, работавшей на месте происшествия.

Пострадавших нет.