McDonald's закрыл все заведения в Украине до конца войны

Рестораны сети McDonald's, прекратившие работать по всей Украине с первого дня войны, не будут работать до завершения боевых действий. Все продукты, хранившиеся в ресторанах сети, были переданы в гуманитарные штабы, сообщает Zaxid.net.

Об этом говорится в ответе пресс-службы компании "МакДональдс".

Сейчас компания занимается гуманитарной помощью и продолжает выплачивать зарплаты 10 000 сотрудникам в Украине.

Как указано в ответе компании, заведения сети фастфуда будут оставаться закрытыми по всей стране, "пока будут сохраняться угрозы атак".

В то же время, в компании сообщили, что переориентировали свои силы на гуманитарную помощь Украине.

"Из ресторанов, в которых это было безопасно сделать, уже передано горсоветам более 58 тонн продукции на общую сумму свыше 50 млн грн на нужды гражданского населения и защитников. Кроме того, компания продолжает организовывать поставки в гуманитарные штабы" , - сообщили в "МакДональдсе". ﻿

Как указано в сообщении пресс-службы компании, благотворительная организация "Фонд Дом Рональда МакДональда" обустроила центр детской кардиологии, который переехал из Киева во Львов и мобильную амбулаторию для людей, пересекающих границу.

Через все гуманитарные проекты "Фонд Дом Рональда МакДональда" уже оказала помощь более чем на 4,5 млн грн.

В то же время, компания отметила, что продолжает выплачивать заработную плату работникам в Украине в полном объеме и налоги государству.

Всего сеть ресторанов фастфуда MacDonald's в Украине насчитывает более 110 заведений.