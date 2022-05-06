Посол Украины отказался извиняться за "обиженную колбасу" перед Шольцем

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от извинений за свои противоречивые заявления в адрес федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца. Последнего он называл "обиженной ливерной колбасой", пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

"Речь идет не об извинениях, а о правильной политике в наши дни" , - отметил Мельник.

Отметим, на днях он резко раскритиковал канцлера Шольца за то, что тот отказался от поездки в Украину, объяснив свое решение тем, что Киев отказался принимать Штайнмайера из-за его пророссийской политики в прошлом. В частности, по словам Мельника, канцлеру не следует разыгрывать "обиженную ливерную колбасу", поскольку это негосударственное поведение.

Выражение "обиженная ливерная колбаса" (beleidigte leberwurst) является фразеологизмом, обозначающее человека, обидевшегося без причины.

Напомним, в апреле стало известно, что украинские власти отказались принимать Штайнмайера в Киеве вместе с президентами стран Балтии и Польши, которые приезжали выразить поддержку на фоне российского вторжения. В связи с этим в Германии даже требовали извинений.

В начале мая, по-видимому, скандал удалось уладить, состоялся телефонный разговор Штайнмайера и президента Украины Владимира Зеленского, и стороны договорились оставить прошлое позади.