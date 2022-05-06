Венгрия потребовала пятилетней отсрочки от санкций ЕС против нефти РФ
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что полугодового исключения из санкций ЕС против российской нефти недостаточно, нужны пять лет. Об этом он сказал в эфире Kossuth Radio, со ссылкой на Hirado.hu, сообщает Европейская правда.
По словам Орбана, применение нефтяного эмбарго до конца 2023 года также не является ответом, поскольку в Венгрии придется перевести НПЗ на переработку других видов нефти, что будет стоить сотни миллиардов форинтов.
"Еврокомиссия просит нас реформировать нашу систему, а затем получать в этой системе нефть дороже, чем мы сейчас покупаем. Принятие этого предложения будет означать, что это будет стоить 700 форинтов за бензин и 800 форинтов за дизельное топливо, а промышленные предприятия будут близки к банкротству", – добавил премьер.
Нынешнее предложение создает проблему и ничего не делает для ее решения, что неприемлемо для венгерских интересов, сказал Виктор Орбан.
По словам Виктора Орбана, трансформацию венгерской энергетической системы можно оценить примерно в тысячу миллиардов форинтов, и на это понадобится минимум пять лет, поэтому полтора года это мало.
"Стоит подумать, есть ли смысл такой дорогой ценой проводить трансформацию, которая сработает только через четыре-пять лет", – сказал Орбан.