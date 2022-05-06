Венгрия потребовала пятилетней отсрочки от санкций ЕС против нефти РФ

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что полугодового исключения из санкций ЕС против российской нефти недостаточно, нужны пять лет.﻿ Об этом он сказал в эфире Kossuth Radio, со ссылкой на Hirado.hu, сообщает Европейская правда.

По словам Орбана, применение нефтяного эмбарго до конца 2023 года также не является ответом, поскольку в Венгрии придется перевести НПЗ на переработку других видов нефти, что будет стоить сотни миллиардов форинтов.

"Еврокомиссия просит нас реформировать нашу систему, а затем получать в этой системе нефть дороже, чем мы сейчас покупаем. Принятие этого предложения будет означать, что это будет стоить 700 форинтов за бензин и 800 форинтов за дизельное топливо, а промышленные предприятия будут близки к банкротству" , – добавил премьер.

Нынешнее предложение создает проблему и ничего не делает для ее решения, что неприемлемо для венгерских интересов, сказал Виктор Орбан.

По словам Виктора Орбана, трансформацию венгерской энергетической системы можно оценить примерно в тысячу миллиардов форинтов, и на это понадобится минимум пять лет, поэтому полтора года это мало.