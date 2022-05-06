ОГП: гендиректор больницы украл 5 карет скорой из гумпомощи

В Черновицкой области гендиректор больницы присвоил 5 карет скорой, предоставленные как гуманитарную помощь, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник больницы использовал предоставленную на нужды ВСУ и учреждениям здравоохранения гуманитарную помощь – 5 карет скорой – для личного обогащения.

По прибытии на территорию Украины автомобили скорой помощи не были распределены на нужды армии или больниц. Они были зарегистрированы за благотворительной организацией, которую возглавляет этот же руководитель больницы, и использовались для предоставления платных услуг гражданам.

Правоохранители задокументировали получение им взятки в 16 тысяч гривен.

Следствие устанавливает причастных к хищению гуманитарной помощи лиц.