Bloomberg: ЕС предлагает освободить три страны от нефтяного эмбарго РФ до 2024 года

Европейский союз предложил предусмотреть для Венгрии, Словакии и Чехии возможность покупать российскую нефть до 2024 года, сообщает Новое время.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Все остальные государства-члены прекратят импорт к концу этого года, как предлагалось первоначально. При этом импорт сырой нефти прекратится через шесть месяцев, а нефтепродуктов — через восемь месяцев.

Он заявил, что выступает за исключение для Венгрии сроком на пять лет.

Венгрия, Словакия и Чехия сильно зависят от российской нефти, но на них приходится относительно небольшая часть ее импорта в ЕС.

В соответствии с планом, эти три страны не смогут продавать импортируемую ими нефть другим.

Исключение для Чехии может быть сокращено, если работы на Трансальпийском трубопроводе начнутся вовремя.