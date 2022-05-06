Bloomberg: ЕС предлагает освободить три страны от нефтяного эмбарго РФ до 2024 года
Европейский союз предложил предусмотреть для Венгрии, Словакии и Чехии возможность покупать российскую нефть до 2024 года, сообщает Новое время.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Все остальные государства-члены прекратят импорт к концу этого года, как предлагалось первоначально. При этом импорт сырой нефти прекратится через шесть месяцев, а нефтепродуктов — через восемь месяцев.
Он заявил, что выступает за исключение для Венгрии сроком на пять лет.
Венгрия, Словакия и Чехия сильно зависят от российской нефти, но на них приходится относительно небольшая часть ее импорта в ЕС.
В соответствии с планом, эти три страны не смогут продавать импортируемую ими нефть другим.
Исключение для Чехии может быть сокращено, если работы на Трансальпийском трубопроводе начнутся вовремя.