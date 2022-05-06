ГУР: депортированных угрозами заставляют принимать "гражданство" ОРЛО

В оккупированном городе Сорокино в Луганской области начали процессы оформления "паспортов "ЛНР" в отношении украинских граждан, перемещенных с недавно захваченных территорий. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины, сообщает Украинская правда.

"Люди лишены домов, имущества и денег. Поэтому вынуждены соглашаться на эти условия, ведь только так можно получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь", – рассказали в ГУР.

Кроме того, сообщается, что с людьми проводятся "профилактические беседы" .

"В случае отказа от гражданства псевдореспублики люди теряют какие-либо средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры", – добавили в разведке.

Также отмечается, что в настоящее время большинство сотрудников так называемых "правоохранительных органов ЛНР" отправлено в зону боевых действий на территории Донецкой, Запорожской, Херсонской областей.