ГУР: депортированных угрозами заставляют принимать "гражданство" ОРЛО
В оккупированном городе Сорокино в Луганской области начали процессы оформления "паспортов "ЛНР" в отношении украинских граждан, перемещенных с недавно захваченных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины, сообщает Украинская правда.
"Люди лишены домов, имущества и денег. Поэтому вынуждены соглашаться на эти условия, ведь только так можно получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь", – рассказали в ГУР.
Кроме того, сообщается, что с людьми проводятся
"профилактические беседы".
"В случае отказа от гражданства псевдореспублики люди теряют какие-либо средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры", – добавили в разведке.
Также отмечается, что в настоящее время большинство сотрудников так называемых "правоохранительных органов ЛНР" отправлено в зону боевых действий на территории Донецкой, Запорожской, Херсонской областей.
"Из-за этого, в частности, с 1 мая патрульные подразделения «народной милиции ЛНР» вынуждены остановить проверки частного автотранспорта и личных документов на блок-постах вблизи Сорокино", – подчеркнули в ГУР.