Мировые цены на продовольствие немного снизились после максимума в марте

Мировые цены на продовольствие в апреле немного снизились после рекордного максимума в марте. Но глобальная продовольственная безопасность остается проблемой из-за сложных рыночных условий, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит публикация ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на продовольствие ФАО составил 158,5 пунктов, что на 0,8% ниже, чем в марте.

"Небольшое снижение индекса является долгожданным облегчением, особенно для стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, но все же цены на продовольствие остаются близкими к своим недавним максимумам, отражая сохраняющуюся напряженность на рынке и создавая угрозу глобальной продовольственной безопасности для наиболее уязвимых слоев населения" , - сказал главный экономист ФАО Максимо Тореро Каллен.

Хотя в месячном исчислении он снизился, апрельский индекс был на 29,8% выше, чем годом ранее, частично из-за опасений по поводу последствий российского вторжения в Украину.

Индекс цен на зерновые агентства упал на 0,7% в апреле после скачка на 17% в марте. В то время как цены на кукурузу упали на 3,0%, цены на пшеницу выросли на 0,2%. ФАО заявило, что на цену пшеницы оказывают влияние блокировка портов в Украине и беспокойство по поводу состояния урожая в Соединенных Штатах. Однако эти опасения были частично компенсированы более крупными поставками из Индии и более высоким, чем ожидалось, экспортом из России.

Индекс цен на растительное масло ФАО в апреле упал на 5,7%, поскольку нормирование спроса привело к снижению цен на пальмовое, подсолнечное и соевое масла.

Цены на сахар выросли на 3,3%, индекс цен на мясо вырос на 2,2%, индекс цен на молочные продукты прибавил 0,9%.

Напомним, базовый индикатор мировых цен на продовольствие вырос в марте на 12,6%, достигнув исторического максимума. Индекс цен на продовольствие ФАО составил 159,3 пунктов, что на 33,6% выше, чем в марте 2021 года.