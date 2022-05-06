Шмигаль: Россия может объявить войну Украине 9 мая
Российская Федерация намерена объявить Украине полноценную войну. Для этого выбрали символическую дату 9 мая, сообщает УНИАН.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"По данным партнерских спецслужб у России есть такие намерения 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб", - отметил политик.
По его словам, пока еще точно неизвестно, объявит ли президент РФ Владимир Путин войну.
"В каком-либо случае мы будем бороться до полной победы над оккупантом", - подытожил Шмыгаль.