Шмигаль: Россия может объявить войну Украине 9 мая

Российская Федерация намерена объявить Украине полноценную войну. Для этого выбрали символическую дату 9 мая, сообщает УНИАН.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По данным партнерских спецслужб у России есть такие намерения 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб" , - отметил политик.

По его словам, пока еще точно неизвестно, объявит ли президент РФ Владимир Путин войну.