В Нидерландах осквернили военное кладбище: МИД осудил вандализм

В нидерландском городе Неймеген неизвестные осквернили военное кладбище, разрисовав его украинскими флагами и нацистскими символами. Министерство иностранных дел Украины осудило акт вандализма.﻿ Об этом, со ссылкой на МИД, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что 4 мая в Нидерландах чтят память всех погибших во Второй мировой войне, а 5 мая отмечают День освобождения Нидерландов от нацистов. Накануне на военном кладбище Йонкербос неизвестные совершили акт вандализма. На могилах и памятниках злоумышленники нанесли украинские флаги, свастику и слово "Azov".

В МИД уверены, что это провокация, которая должна была дискредитировать Украину. В ведомстве осудили акт вандализма.