Lloyd’s List: крупнейшая судоходная компания РФ продает треть флота из-за санкций

Крупная российская судоходная компания Совкомфлот готовиться продать треть своего флота из-за санкций, сообщает Новое время.

Об этом пишет профильное издание Lloyd’s List.

В частности, компания выставила на продажу 40 из 121 своих судов. В компании частично подтвердили эту информацию. Приобретением суден интересуются покупатели из Дубая и Китая.

По данным издания, четыре отдельных финансовых и юридических чиновника, которые непосредственно вовлечены в отдельные сделки, подтвердили, что продажа судов единым блоком идет полным ходом, и с каждым днем ​​их становится все больше.

Как пишет издание, банки ЕС и Британии должны прекратить все операции с Совкомфлотом после 15 мая. До этого времени Совкомфлот должен погасить невыплаченные кредиты, поэтому и распродает суда.

Ранее сообщилось, что правительство Болгарии ввело запрет на заход в свои порты для российских судов в рамках санкций, одобренных Евросоюзом.