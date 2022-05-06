Lloyd’s List: крупнейшая судоходная компания РФ продает треть флота из-за санкций
Крупная российская судоходная компания Совкомфлот готовиться продать треть своего флота из-за санкций, сообщает Новое время.
Об этом пишет профильное издание Lloyd’s List.
В частности, компания выставила на продажу 40 из 121 своих судов. В компании частично подтвердили эту информацию. Приобретением суден интересуются покупатели из Дубая и Китая.
По данным издания, четыре отдельных финансовых и юридических чиновника, которые непосредственно вовлечены в отдельные сделки, подтвердили, что продажа судов единым блоком идет полным ходом, и с каждым днем их становится все больше.
Как пишет издание, банки ЕС и Британии должны прекратить все операции с Совкомфлотом после 15 мая. До этого времени Совкомфлот должен погасить невыплаченные кредиты, поэтому и распродает суда.
Ранее сообщилось, что правительство Болгарии ввело запрет на заход в свои порты для российских судов в рамках санкций, одобренных Евросоюзом.