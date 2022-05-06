Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии приехали в Киев

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичус и министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс прибыли в Киев с рабочим визитом, сообщает Новое время.

"Посещаю Киев с латвийским и эстонской коллегами. На этот раз мы также говорим о восстановлении, реставрации и статусе кандидата в ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему" , — написал в своем Twitter Ландсбергис.

По словам его коллеги из Эстонии Лийметс, министры стран Балтии находятся в Украине, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку украинскому народу и обсудить другие способы, которыми можно помочь стране.