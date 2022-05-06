ОВА: оккупанты активнее применяют авиацию и артиллерию в Запорожской области
Российские оккупанты начали активно применять авиацию и артиллерию в Запорожской области, сообщает Новое время.
Об этом говорится в сообщении Запорожской ОВА.
"До недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения", — говорится в сообщении.
6 мая около 11:00 оккупанты активно применили авиацию и артиллерию по Гуляйполю.
Массированными артобстрелами российская армия уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, наносят ракетные и авиаудары.