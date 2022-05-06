Генштаб: РФ потеряла на войне с Украиной почти 25 тысяч человек

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал последние данные о потерях войск РФ на войне с Украиной.

По информации ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 24900 (+200) человек ликвидировано;

танков ‒ 1110 (+18) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 2686 (+35) единиц;

артиллерийских систем – 502 (+3) единиц;

РСЗО - 171 (+2) единиц;

средства ПВО - 83 (+0) единиц;

самолетов – 199 (+3) единиц;

вертолетов – 155 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн - 1926 (+19) единиц;

корабли / катера - 11 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12);

специальная техника – 38 (+0);

крылатые ракеты – 90 (+1).

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях", – добавили в Генштабе.

В сообщении отмечается, что данные уточняются.