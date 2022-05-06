Шмыгаль: убытки Украины от войны уже превысили $600 млрд

Основным источником для восстановления Украины должны стать российские деньги, сообщает УНИАН.

Об этом по итогам международной донорской конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Варшаве, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Частично это будут финансировать наши партнеры, частично это будет финансировать наш бюджет, что мы сейчас и делаем, выделяя средства из резервного фонда, например, на восстановление Киевской, Черниговской, Сумской областей. Но основным источником, безусловно, должны стать деньги агрессора. На сегодняшний день – около 300 миллиардов замороженных активов Российской Федерации, которые принадлежат государству. В целом, если брать еще и замороженные активы российских олигархов, это сумма около 500 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, руководство государства ведет переговоры о передаче Украине замороженных активов РФ.

Также он добавил, что такая практика станет одним из важных элементов безопасности в будущем.

"Нынешний агрессор должен заплатить за агрессию, а в будущем потенциальный агрессор должен понимать, что его агрессия будет оплачена из его кармана. И за каждую потерянную жизнь, и за каждый квадратный метр разрушенного жилья или разрушенных экономических, инфраструктурных мощностей", - пояснил он.

Кроме этого, Шмыгаль напомнил, что по состоянию на сегодня убытки Украины от войны оценивают в 600 млрд долларов без учета потерь на временно оккупированных территориях.