ОВА: вероятность наступления на Киев остается

Вероятность нового наступления российских войск на Киев всегда остается, поскольку Кремль не оставил планов полностью уничтожить Украину, сообщает Укринформ.

Об этом заявил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, отвечая на вопрос о вероятности нового наступления ВС РФ на Киев.

"Вероятность всегда остается, поскольку без захвата столицы полной победы над Украиной никогда не будет. Поэтому если в планах россии остается полное уничтожение Украины, а это было всегда, и пока будет существовать россия, сердце Украины – Киев – будет под прицелом. Мы такие варианты не исключаем, просчитываем и готовимся к разным возможным сценариям действий противника" , - отметил Павлюк.

Он также не исключил, что в случае объявленной кремлем мобилизации на территорию Украины может быть брошен значительный человеческий ресурс.

"Мобилизация в РФ и без того существует – скрытая. Но если она будет объявлена, это будет означать, что снова огромный ресурс будет брошен на Украину – без опыта, без подготовки, но будут массово отправлять сюда россиян. Готовимся и к этому, и это не исключено" , – добавил председатель ОВА.

Отвечая на вопрос ожидать ли определенных решений руководства россии после 9 мая, он ответил:

"Главное - это боевые действия на востоке Украины, где сосредоточен основной боевой потенциал врага с задачей любой ценой выполнить свою задачу-минимум – захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Никто за ценой не стоит. Никто не считает людей, для них это обычная биомасса для достижения своих имперских замыслов.

Потенциал этот день ото дня неуклонно уменьшается благодаря нашим воинам, которые держатся на грани человеческих возможностей. Но когда он сойдет на нет – сложно просчитать. Поэтому от ситуации именно в этом регионе и зависит развитие событий в будущем, прогнозировать которые сейчас трудно".

Павлюк подчеркнул, что сейчас и вся вера, и надежда возлагаются только на Вооруженные силы Украины.