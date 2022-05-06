Зеленская: в Украине изменили правила вывоза домашних животных за границу

При перевозке животных необходимо предоставить паспорт, документ о чипировании и вакцинации, а также иметь результаты проверки уровня антител против бешенства, сообщает UBR.

Упрощенный режим вывоза домашних животных из страны, который ввели после начала войны, был отменен. Об этом сообщила супруга Президента Украины Елена Зеленская.

идентифицировано с помощью микрочипа. Вакцинировано от бешенства и иметь ежегодные прививки;

иметь результат проверки уровня антител против бешенства путем титрования;

иметь действительный паспорт, выданный в одной из стран ЕС или сертификат о состоянии здоровья, который соответствует образцу, установленному в законодательстве ЕС.

Если наличия одного из документов на ветеринарную процедуру у вас нет, сообщите об этом работникам службы. На некоторых пограничных контролях бесплатно делают маркировку и вакцинацию от бешенства.

Напомним, государственная пограничная служба продлила возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам. Такое решение было принято из-за того, что сейчас украинцы не могут своевременно оформить загранпаспорта.