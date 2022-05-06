Yle: в Финляндии компании отказываются поставлять "Яндексу" электроэнергию

В Финляндии компании отказываются поставлять электроэнергию российскому поисковому гиганту "Яндекс" – серверы в центре обработки данных уже почти две недели работают на энергии, производимой резервной электростанцией с дизельным двигателем, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Yle.

"Серверы в центре обработки данных, расположенном в Мянтсяля, уже почти две недели работают на энергии, производимой резервной электростанцией с дизельным двигателем, которая была построена на случай внештатных ситуаций.

Компании не поставляют электричество, потому что у нее не заключен договор ни с одним из поставщиков", - говорится в статье.

По словам руководителя отдела работы дата-центра "Яндекса" Алексея Жумыкина, финская компания Ilmatar Energia в одностороннем порядке расторгла договор на поставку электроэнергии по формальным основаниям.

"Мы пытались договориться об условиях соглашения, предложить более привлекательную цену, показать постоянство и непрерывность нашей деятельности" , - сказал Жумыкин, но, по его словам, переговоры не привели к продлению недавно заключенного соглашения.

Несмотря на многочисленные попытки, "Яндексу" так и не удалось заключить новый договор на поставку электроэнергии, потому что сразу несколько энергокомпаний отказались от соглашения по формальным причинам, пишет Yle.

По словам Жумыкина, компания связалась с широким кругом поставщиков и предоставила им документальные доказательства финансовой и операционной устойчивости компании, но в ответ "Яндекс" получил только много уклончивых ответов.

Генеральный директор Финской ассоциации энергетической промышленности Юкка Лескеля говорит, что сложно оценить причины нежелания энергетических компаний продавать энергию Яндекса.

"Конечно, компании не могут продавать электроэнергию, если покупатель находится в списке санкций, но, насколько я знаю, "Яндекс" в этих списках нет, поэтому должна быть другая причина, о которой мне сложно что-нибудь сказать" , - заявил он.

По его словам, Ассоциация энергетической промышленности не дает и никогда не давала никаких указаний по поводу того, кому продавать электроэнергию, а кому нет.

Жумыкин говорит, что компания имела пятилетний контракт на покупку электроэнергии из Ilmatar Energia.

Согласно договору, "Яндекс" должен был покупать возобновляемую энергию ветряных станций, которая полностью покрывала бы энергетические потребности серверного центра компании в Мянтсяля. Снабжение электроэнергии "Яндекса" началось 1 января 2022 года, но позже компания получила письмо о расторжении договора.

Жумыкин добавил, что, несмотря на текущие проблемы, "Яндекс" пока не рассматривает вопрос о переносе дата-центра из Финляндии в Россию.

"Финская компания yandex Oy не находится в списке санкций ЕС, однако в марте в него попал гендиректор "Яндекса" Тигран Худавердян. Российская IT-компания, работающая в 30 странах, зарегистрирована в Нидерландах под именем Yandex N.V.