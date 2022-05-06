Шольц: война в Украине – величайшая катастрофа нашего времени

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает войну России против Украины беспрецедентным событием.﻿ Об этом, ссылаясь на DW, сообщает Новое время.

"Агрессия России против Украины — это величайшая катастрофа нашего времени" , — сказал Шольц на мероприятии клуба Übersee в Гамбурге.

По его словам, агрессивная война России на истребление знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком, установившимся после окончания холодной войны.