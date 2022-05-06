Шольц: война в Украине – величайшая катастрофа нашего времени
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает войну России против Украины беспрецедентным событием. Об этом, ссылаясь на DW, сообщает Новое время.
"Агрессия России против Украины — это величайшая катастрофа нашего времени", — сказал Шольц на мероприятии клуба Übersee в Гамбурге.
По его словам, агрессивная война России на истребление знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком, установившимся после окончания холодной войны.
Шольц отметил, что президент России Путин и его режим пошли на
"умышленный выход из мирового сообщества", что казалось практически невозможным в XXI веке.