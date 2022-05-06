Думская: в Черном море подбит фрегат ВМС РФ "Адмирал Макаров"

Думская: в Черном море подбит фрегат ВМС РФ "Адмирал Макаров"
Фото: Telegram

Поступила информация об очередной неудаче российского флота вблизи украинских берегов. Неофициальные российские источники сообщают, что неприятности настигли новейший ракетный фрегат "Адмирал Макаров".

Об этом пишет одесское новостное издание "Думская"﻿.

"Адмирал Макаров" ввели в строй в 2017 году. Он оснащен современными средствами ПВО и вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

"По предварительной информации, фрегат не смог увернуться от украинской противокорабельной ракеты "Нептун". Корабль сильно поврежден, но остается на плаву", – сообщает издание.

Новости

Популярные темы форума

analytics