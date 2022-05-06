Думская: в Черном море подбит фрегат ВМС РФ "Адмирал Макаров"

Поступила информация об очередной неудаче российского флота вблизи украинских берегов. Неофициальные российские источники сообщают, что неприятности настигли новейший ракетный фрегат "Адмирал Макаров".

Об этом пишет одесское новостное издание "Думская"﻿.

"Адмирал Макаров" ввели в строй в 2017 году. Он оснащен современными средствами ПВО и вооружен крылатыми ракетами "Калибр".