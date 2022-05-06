ГУР: Путин продолжает отправлять срочников на войну в Украину

В связи с высокими потерями на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы "живой силы". Несмотря на неоднократные заявления Кремля о недопустимости привлечения к участию в войне солдат срочной службы, такие случаи фиксируются все чаще. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Главного управления разведки при Министерстве обороны Украины.

Разведкой было установлено, что в составе 217-го воздушно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии (Иваново) к боевым действиям на территории Украины активно привлекаются военнослужащие срочной службы. Отмечается, что в настоящее время 98-я дивизия оккупанта принимает участие в боях на территории Харьковской области.

"Спешность в вопросе восстановления потерь приводит к сокращению периода обучения будущих оккупантов. Новобранцы 8-й армии южного военного округа ВС РФ проходят 4-дневный курс подготовки. После чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины", – сообщает ГУР.

Кроме того, отмечается, что российские власти на принудительно-добровольной основе направляют до 40 медицинских работников Крыма в безвозмездную командировку на оккупированные территории Донецкой области. Срок командировки – до 2 недель. Озвученная цель – "оказание помощи" .