Свириденко: в Украине упростили учет безработных

В Украине упростили установку на учет безработных, а работодателям предоставили дополнительные стимулы для трудоустройства внутренне перемещенных лиц, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook.

Как пояснила Свириденко, президент Владимир Зеленский подписал закон 2220-IX, который предусматривает: упрощение процедуры предоставления статуса безработного и назначения пособия по безработице.

Всем внутренне перемещенным лицам (ВПО) и людям на территориях активных боевых действий статус безработного будет предоставляться с 1-го дня регистрации в центре занятости и будет назначаться пособие по безработице.

"Теперь посещать центр занятости лично не обязательно - достаточно подтвердить свой статус телефону, с помощью мессенджера, электронной почты и тому подобное" , - отметила она.

Люди, которые не имели возможности официально уволиться и забрать трудовую книжку, также смогут зарегистрироваться в качестве безработных по своему заявлению. Одновременно Госслужба занятости информирует об этом работодателя, Пенсионный фонд и Налоговую службу, а данные о трудовом стаже получает в государственных реестрах.

Работодатели, по словам Свириденко, будут иметь дополнительные экономические стимулы для трудоустройства внутренне перемещенных лиц. А ВПО, которые захотят начать собственный бизнес, получат финансовую помощь от государства.

"Усовершенствована программа оказания помощи по частичной безработице. Она распространится на малые предприятия и физических лиц-предпринимателей в случае утраты работниками части зарплаты из-за остановки или сокращения производства (выполнения работ, оказания услуг)" , - отметила Свириденко.

Упрощается также трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства. Документы будут отправлять Госслужбе занятости любым удобным способом. Исключение составят граждане РФ и Беларуси - здесь нужно согласование СБУ.

"Правительство и в дальнейшем будет реализовывать политику максимального трудоустройства украинцев. Ведь это залог восстановления экономики через оживление производства и активизацию потребительского спроса, а значит и ускорение преодоления всех разрушительных последствий войны" , - пишет Свириденко.

Ранее Свириденко отмечала, что план послевоенного восстановления и развития Украины предусматривает, что она должна получить полный доступ к рынкам стран G7 и Евросоюза.