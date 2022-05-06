Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом
Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины в Telegram.
"Ракетные удары россии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам создали критическую ситуацию на рынке топлива. Целью команды Министерства инфраструктуры в этих условиях является полная либерализация международных грузовых перевозок для решения этой проблемы.
Новые правила уже вступили в силу, и их преимуществами могут воспользоваться как украинские, так и польские перевозчики. Благодарен польской стороне за конструктивную работу", - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Для безразрешительного въезда на территорию Польши перевозчикам горючего необходимо пройти регистрацию путем заполнения формы.
Заполнить форму нужно не позже, чем за сутки до пересечения границы.