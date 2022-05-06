Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства

Президент Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины. Теперь из официальных документов исчезнет ряд терминов советской эпохи.﻿ Об этом, со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что парламент проведет "очищение" законодательства Украины. Кроме того, Кабинет министров в ближайшее время осуществит аналогичную десоветизацию на своем уровне. Правительство подготовит новые Трудовой и Жилищный кодексы, а также Кодекс об административных проступках.

В частности, из законодательных документов исчезнут:

упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции" ;

; "ленинские идеи построения коммунистического общества" ;

; ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;

приоритеты в правах комсомольцев и коммунистов.

Верховная Рада уже "вычистила" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР.

Напомним, что парламент принял за основу законопроект №4284 о десоветизации еще в мае 2021 года.