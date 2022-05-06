Зеленский подписал закон о десоветизации украинского законодательства
Президент Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства Украины. Теперь из официальных документов исчезнет ряд терминов советской эпохи. Об этом, со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Отмечается, что парламент проведет "очищение" законодательства Украины. Кроме того, Кабинет министров в ближайшее время осуществит аналогичную десоветизацию на своем уровне. Правительство подготовит новые Трудовой и Жилищный кодексы, а также Кодекс об административных проступках.
В частности, из законодательных документов исчезнут:
- упоминания о
"победах Великой Октябрьской социалистической революции";
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"ленинские идеи построения коммунистического общества";
- ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;
- приоритеты в правах комсомольцев и коммунистов.
Верховная Рада уже "вычистила" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР.
Напомним, что парламент принял за основу законопроект №4284 о десоветизации еще в мае 2021 года.