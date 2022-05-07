В Берлине запретили использование символики на мероприятиях 8-9 мая
В Берлине полиция с целью недопущения конфликтных ситуаций запретила использование символики на мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченным к 77-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Германии от национал-социализма, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Об этом говорится в заявлении полиции Берлина.
По словам начальника полиции Барбары Словик, концепция миссии правоохранителей направлена на достижение двух целей: защита достойного поминовения на 15 памятных местах и мемориалах в Берлине с предотвращением любых конфликтов в этих местах, а также мероприятия против "любой формы поддержки, одобрения, прославления или даже прославления агрессивной войны России против Украины, особенно на собраниях".
"Нельзя допустить, чтобы война переросла за пределы демократического дискурса в конфликты или споры в Берлине", - отмечается в сообщении.
Правила на мемориалах включают, в том числе, запрет на демонстрацию такой символики:
- российские или украинские флаги,
- флаги СССР,
- георгиевские ленты,
- военная униформа или части формы также в видоизмененных формах,
- флаги с изображениями территории Украины без оккупированных РФ территорий,
- флаги "Л/ДНР";
- буквы V, Z.
- Также нельзя исполнять марши или петь военные песни, скандирования, которые, "могут оправдывать или прославлять войну в Украине".
Также в берлинской полиции рассказали о ряде исключений.
"Ветераны Второй мировой войны, дипломаты, представители и делегации государств освобождаются от этих правил, чтобы почтить память государств, непосредственно принимавших участие в освобождении Германии", - говорится в заявлении правоохранителей.