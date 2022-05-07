Кременчугский НПЗ не возобновит работу до конца года – глава ОВА

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), подвергнувшийся российским ракетным ударам 3 и 24 апреля, из-за значительных разрушений скорее всего не сможет возобновить производство до конца 2022 года, заявил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"То количество ракет, которое ударило по НПЗ, говорит о том, что он в ближайшее время работать не будет. Я так понимаю, что в этом году его не смогут восстановить" , - заявил чиновник на пресс-конференции.

Он отметил, что в настоящее время первоочередной задачей является возобновление работы Кременчугской ТЭЦ, которая также получила разрушения из-за вражеских обстрелов.

"Потому что, будем честно говорить, если НПЗ не будет работать, то все равно есть, где взять топливо. Из-за границы могут привезти. А вот что касается отопления, то это действительно нужно решать в первую очередь" , - подчеркивает чиновник.

Лунин добавил, что хотя НПЗ не работает, сотрудники завода продолжают получать зарплату, так как задействованы в разборке завалов и ремонте.

Глава ОВА не уточнил, какая сумма потребуется на восстановление Кременчугского НПЗ, так как это частное предприятие, руководство которого будет само определять путь восстановления.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил операторам рынка 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизельного топлива для уменьшения дефицита, спровоцированного уничтожением войсками РФ мощностей Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз.