Британия передаст украинским больницам больше генераторов

Великобритания увеличит свою гуманитарную помощь Украине, отправив дополнительно 287 генераторов, которые помогут обеспечить работу центров помощи, больниц, вышек мобильной связи и водонасосных станций, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении британского правительства.

При этом новых генераторов достаточно для питания примерно 8000 домов, и они будут использоваться для основных служб в условиях продолжающихся разрушений на востоке Украины.

Всего Великобритания поставит 856 генераторов.

Напомним, о передаче 570 генераторов Украине объявил министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Квази Квартенг.