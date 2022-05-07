"Укрзализныця" объявила один дополнительный эвакуационный рейс 7 мая

"Укрзализныця" на субботу, 7 мая, представила график эвакуационных поездов. Компания назначила на сегодня дополнительно только один рейс, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Эвакуационный поезд на 7 мая:

16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться. Так, в компании рекомендуют следить за актуальной информацией на их сайте.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця ограничила продажу билетов через сторонние сервисы, такие как "Приват24", Tickets.ua, Proizd.ua и другие.