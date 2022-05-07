ОВА: в Луганской области за сутки войска РФ повредили 36 домов

6 мая российские войска обстреливали жилые районы Луганской области 24 раза. Многие повреждения в Горной, Попаснянской общинах и Северодонецке, продолжаются обстрелы предприятия Азот, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Да, в области еще остается достаточно людей. Есть многоэтажки, где проживает только по одному человеку, но существуют случаи, когда не выехали десятки соседей. По ним россияне и бьют" , — говорится в сообщении.

За сутки 6 мая войска РФ открывали огонь по населенным пунктам Луганской области 24 раза, разрушили или повредили 36 домов. 11 домов они разрушили в Золотом, 10 — в Попасной, пять многоэтажек — в Северодонецке, который под плотным огнем оказывался дважды в день, четыре — в Рубежном.

"В Лисичанске два дома не подлежат никому восстановлению — это признак "русского мира". Один удалось спасти. Также там произошло возгорание на станции технического обслуживания. Поступает информация о разрушениях жилого фонда в Горном и Ореховом" , — отметил Гайдай.

Кроме того, в Северодонецке повреждения получила больница в старой части города. Продолжаются артиллерийские атаки на Азот. После каждой пиротехники проверяют промысловые площадки на наличие неразорванных снарядов. 6 мая взрывоопасные предметы там не обнаружены.