Харьковская ОВА: в результате обстрела уничтожен музей Сковороды
Областная военная администрация показала фото Национального музея Григория Сковороды Харьковской области, который российские захватчики уничтожили ночью на 7 мая, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава ОВА Олег Синегубов.
По словам Синегубова, россияне обстреляли музей в 23:00.
Помещение фактически уничтожено, но ценнейшие экспонаты коллекции удалось спасти, их переместили заранее в безопасное место.
Также известно, что за прошедшие сутки Харьков трижды обстреляли из РСЗО и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район.
В результате ракетного удара ранен человек.