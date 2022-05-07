В Ирпене восстановили железнодорожный мост: прибыла первая электричка

7 мая возобновили железнодорожное сообщение Ирпеня с Киевом, первая электричка из столицы уже прибыла на вокзал, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Имеем железнодорожное сообщение! Сегодня впервые за несколько недель на ирпенский железнодорожный вокзал прибыла электричка" , – заявил городской голова.

На ірпінський залізничний вокзал прибула перша електричка. Залізничне сполучення Ірпінь – Київ уже працює! Відео з Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина pic.twitter.com/zX0lGxBjLU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2022

Мэр поблагодарил руководство и коллектив Укрзализныци, министра инфраструктуры и Офис президента за помощь в быстром восстановлении железнодорожного моста.

Залізничне сполучення Ірпінь – Київ відновили! Відео з Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина pic.twitter.com/N9ZSewl5UX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2022

3 мая Маркушин заявил, что Ирпень "оживает", а значит, скоро жители смогут возвращаться домой. Коммунальные службы уже заканчивают восстанавливать водо-, электро- и газоснабжение города.