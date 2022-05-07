Британская разведка подтверждает уничтожение ВСУ современного танка РФ

По данным британской разведки, ВСУ уничтожили по меньшей мере один самый современный российский Т-90М, сообщает Новое время.

В ведомстве заявили, что Т-90М был представлен в 2016 году и включает в себя улучшенную броню, модернизированную пушку и усовершенствованные системы спутниковой навигации.

Разведка сообщила, что около 100 танков Т-90М в настоящее время находятся на вооружении наиболее оснащенных российских подразделений, в том числе воюющих в Украине.

Британская разведка добавила, что война в Украине наносит тяжелый урон некоторым из наиболее боеспособных подразделений и самых современных возможностей страны-агрессора. России потребуется много времени и средств для восстановления своих вооруженных сил после этой войны.