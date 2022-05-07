В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Потери противника ориентировочно составили:

личного состава — около 25100 (+200) лиц ликвидировано,

танков — 1122 (+12),

боевых бронированных машин — 2713 (+27)

артиллерийских систем — 509 (+7),

РСЗО — 172 (+1),

средств ПВО — 84 (+1),

самолетов — 199,

вертолетов — 155,

автомобильной техники и автоцистерн — 1934 (+8),

корабли/катера — 11,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 341 (+17).

Специальная техника — 38.

Крылатые ракеты — 90.

"Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе" , — говорится в сообщении.

Данные уточняются.