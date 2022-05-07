В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 25100 (+200) лиц ликвидировано,
- танков — 1122 (+12),
- боевых бронированных машин — 2713 (+27)
- артиллерийских систем — 509 (+7),
- РСЗО — 172 (+1),
- средств ПВО — 84 (+1),
- самолетов — 199,
- вертолетов — 155,
- автомобильной техники и автоцистерн — 1934 (+8),
- корабли/катера — 11,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 341 (+17).
- Специальная техника — 38.
- Крылатые ракеты — 90.
"Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе", — говорится в сообщении.
Данные уточняются.