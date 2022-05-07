В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 25100 (+200) лиц ликвидировано,
  • танков — 1122 (+12),
  • боевых бронированных машин — 2713 (+27)
  • артиллерийских систем — 509 (+7),
  • РСЗО — 172 (+1),
  • средств ПВО — 84 (+1),
  • самолетов — 199,
  • вертолетов — 155,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 1934 (+8),
  • корабли/катера — 11,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 341 (+17).
  • Специальная техника — 38.
  • Крылатые ракеты — 90.
"Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе", — говорится в сообщении.

Данные уточняются.

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