ОВА: оккупанты массово обстреливают Донецкую область, ВСУ отбили 2 атаки

Российские войска массово обстреливают всю Донецкую область, мирных жителей настойчиво призывают эвакуироваться, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Массовые обстрелы по всей линии фронта и удары по городам в тылу – так прошла сегодняшняя ночь. Больше всего от российского оружия сегодня пострадал Бахмут – там россияне провели авиаобстрел. Точно известно об одном погибшем и есть основания полагать, что итоговое количество жертв будет выше" , – говорится в сообщении.

По словам Кириленко, в городе полностью разрушены 2 частных дома, повреждено – 11 домов и помещения нескольких предприятий.

В Малотарановке под Краматорском ранения получили 2 человека, повреждены 7 жилых домов, магазин и клуб.

По Дружковке россияне нанесли авиаудар – повреждены 4 многоэтажки, школа, автостоянка и помещение предприятия. К счастью, информации о пострадавших нет.

По меньшей мере, один человек получил ранения в Дробышеве под Лиманом. Под огнем тоже Константиновка – там последствия обстрелов уточняем.

Всю ночь продолжались обстрелы на Светлодарском и Очеретинском направлениях. В Очеретино частично перебито электроснабжение.

К утру россияне попытались атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях – обе атаки наши ВСУ отбили. На Марьинском направлении россияне привлекали авиацию, на Авдеевском – работают "Грады".

Кириленко еще раз призвал всех эвакуироваться из Донецкой области.