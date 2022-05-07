The Telegraph: на аукционе в Лондоне продали знаменитую кофту Зеленского

Знаменитая флисовая кофта цвета хаки президента Украины Владимира Зеленского была продана за 90 тысяч фунтов стерлингов (свыше 111 тысяч долларов) на аукционе по сбору средств для Украины в Лондоне, сообщает Новое время.

Об этом пишет The Telegraph.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил продать кофту гораздо дороже стартовой цены в 50 тысяч фунтов стерлингов. Джонсон призвал людей тратить большие деньги.

Перед началом торгов Зеленский выступил по видеосвязи с речью, в которой он похвалил Великобританию и «храброго Бориса», который посетил Киев.

На аукционе, который проводился Christie’s, были выставлены и другие лоты, включая кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по украинской столице.

Также на торги была выставлена экскурсия по Киеву в сопровождении мэра города Виталия Кличко.