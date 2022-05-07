Столтенберг: Украине нужно готовиться к более жесткому наступлению армии РФ

Столтенберг: Украине нужно готовиться к более жесткому наступлению армии РФ
Фото: nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие недели Украине нужно готовиться к еще более жестокому наступлению российских оккупантов, сообщает Новое время.

Об этом он сообщил в интервью Welt am Sonntag.

"Мы должны готовиться к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов", — сказал Столтенберг.

По его словам, нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска хорошо обороняются.

"Мы видим сильный контраст между российскими и украинскими силами: украинские войска мужественны и знают, за что борются. Российские же войска страдают от плохого руководства, низкой морали, и многие не знают, за что они борются", — отметил генсек НАТО.

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