Столтенберг: Украине нужно готовиться к более жесткому наступлению армии РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие недели Украине нужно готовиться к еще более жестокому наступлению российских оккупантов, сообщает Новое время.

Об этом он сообщил в интервью Welt am Sonntag.

"Мы должны готовиться к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов" , — сказал Столтенберг.

По его словам, нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска хорошо обороняются.