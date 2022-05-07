Столтенберг: Украине нужно готовиться к более жесткому наступлению армии РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие недели Украине нужно готовиться к еще более жестокому наступлению российских оккупантов, сообщает Новое время.
Об этом он сообщил в интервью Welt am Sonntag.
"Мы должны готовиться к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов", — сказал Столтенберг.
По его словам, нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска хорошо обороняются.
"Мы видим сильный контраст между российскими и украинскими силами: украинские войска мужественны и знают, за что борются. Российские же войска страдают от плохого руководства, низкой морали, и многие не знают, за что они борются", — отметил генсек НАТО.