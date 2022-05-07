ГУР: российских военных снимают с боевых позиций для охраны "парада" в Мариуполе

Офицеров российской армии снимают с боевых позиций для охраны "парада" в разрушенном Мариуполе, сообщает Укринформ.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны сообщает в Телеграме.

«Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, приехавших в Мариуполь, заставили весь командный состав 71-го мотострелкового полка оккупационных войск. Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что заставили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану», - отмечают разведчики.

Во время личного общения российские военные жалуются друг другу на глупость московского командования и их унижение.

71-й гвардейский мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии южного военного округа армии РФ (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская (Чеченская республика).

ГУР опубликовало список командного состава полка и напомнило, что за преступления против мирного населения Украины все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Как сообщалось, по данным украинской разведки, Мариуполь, по планам российских захватчиков, должен стать центром торжества 9 мая. С этой целью в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов. Кроме того, идет широкомасштабная пропагандистская кампания.

В селе Безымянное россияне создали фильтрационный лагерь, в котором содержат мужчин - жителей Мариуполя. 2 мая было объявлено, что мужчины примут участие в «параде» 9 мая в Мариуполе в качестве «пленных», для чего их переоденут в форму украинских солдат.