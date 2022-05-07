В Париже состоялась инаугурация Эммануэля Макрона

В субботу, 7 мая, в Париже проходит церемония инаугурации Эммануэля Макрона, который по итогам двух туров выборов переизбран президентом Франции, сообщает Новое время.

Согласно заявлению Елисейского дворца, мероприятие будет «сдержанным» и «исполненным уважения к ценностям Республики»

Эммануэль Макрон набрал 58,54% голосов во время второго тура президентских выборов во Франции, а его соперница Марин Ле Пен — 41,46%.

Госсекретарь по европейским делам Клеман Бон отметил, что Франция после избрания Макрона на второй срок будет продолжать выступать за ужесточение санкций против РФ.

30 апреля Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал увеличить военную и гуманитарную помощь Киеву.