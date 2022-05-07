ОВА: возле Одессы ВСУ уничтожили ударный беспилотник и катер РФ

Подразделения ВСУ уничтожили над Одессой очередной ударный БПЛА типа «Форпост», который пытался разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры, а также вражеский катер типа «Серна» в Черном море, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одесса. «Минус» очередной вражеский БПЛА «Форпост», – отметил Братчук.

Представитель ОВА также проинформировал, что в акватории Черного моря уничтожен вражеский катер типа «Серна».

Как сообщалось, по данным спикера Одесской ОВА, ночь в городе и области прошла без обстрелов, только к утру прозвучали сигналы воздушной тревоги, но успешно выполнили боевые задачи украинские силы ПВО.