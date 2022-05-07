Минфин назвал источники финансирования бюджета во время войны

За период от начала полномасштабного вторжения РФ с 24 февраля 2022 года по 3 мая госбюджет профинансирован на 298,4 млрд гривен (10,032 млрд долларов). Источниками были военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Минфина, крупнейшими источниками были:

НБУ - 70 млрд гривен (2,393 млрд долларов),

Военные облигации - 60,105 млрд гривен (2,221 млрд долларов),

МВФ - 41,263 млрд гривен (1,397 млрд долларов),

Всемирный банк - 29,738 млрд гривен (997 млн долларов),

ЕС - 25,754 млрд гривен (792 млн долларов).

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о выделении государственному бюджету страны 11 млрд долларов. Из них уже получено 5 млрд долларов.