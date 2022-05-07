Гендиректор ВОЗ приехал приехал с рабочим визитом в Украину

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приехал с рабочим визитом в Украину, сообщает Корреспондент.

Об этом он написал в Twitter в субботу, 7 мая.

"Прибыл в Украину. Будучи ребенком войны, я знаю, что чувствуют дети и взрослые, оказавшиеся в ловушке этой войны. Я хочу оценить, как ВОЗ может увеличить нашу поддержку им", – отметил Гебрейесус.

По его словам, он встретится с сотрудниками ВОЗ в Украине, которые проделывают колоссальную работу в чрезвычайно сложных условиях.

Отметим, что накануне Гебрейесус находился в Польше. Там он встретился с украинскими беженцами и волонтерами.

Ранее глава ВОЗ раскритиковал мировое сообщество за то, что оно переключило все свое внимание на Украину из-за российского вторжения. По его словам, кризисы в других странах не получают должного внимания. Вместе с тем, Гебрейисус признал помощь Украине "очень важна", потому что она "влияет на весь мир".