Горсовет: вражеский обстрел повредил 25 домов в Голой Пристани

В Херсонской области в городе Голая Пристань в результате обстрела один дом разрушен, более 25 повреждены, четыре человека пострадали, сообщает Укрінформ.

Об этом заявила заместитель городского головы Голой Пристани Светлана Линник.

"Нас не минула беда, пришедшая на нашу землю, в наше государство – прилетели ракеты. В результате один дом разрушен, более 25 домов повреждены в результате взрыва" , - отметила заместитель городского головы.

По ее словам, четыре человека пострадали, один человек в состоянии средней тяжести сейчас находится в больнице, другие трое уже получили медицинскую помощь, их состояние стабильное.

На месте работают спасатели. Работает газовая служба – устраняют повреждения магистральной сети, чтобы восстановить газоснабжение.