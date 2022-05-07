Гайдай: в Луганской области российские войска хотят прорваться в Попасную

В Луганской области российские войска хотят прорваться в Попасную и в направлении Северодонецка и Воеводовки. Для прорыва привлечены "вагнеровцы" и большое количество военной техники, сообщает Укринформ.

Об этом в Телеграме в видеоэфире сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Ситуация очень трудная, но контролируемая. Наибольшие усилия враг бросает на то, чтобы совершить прорыв в Попасной, и направление на Северодонецк и Воеводовку. Вот туда они больше всего бросили и техники, и людей, частные военные компании «вагнеровцев», там как раз происходит наибольшее количество обстрелов ракетами, авиаударами… Там просто ужасная ситуация», - сказал глава области.

Он отметил, что украинские военные держатся и ждут помощи и усиления. «Надеюсь, что все будет нормально», – добавил Гайдай.

По его словам, кадыровцы в Луганской области не воюют - только мародерят и снимают видео.

Пленные российские военные рассказывают, что цель у захватчиков одна – выйти на географические границы Луганской области.

«Следующие несколько дней будут тяжелыми, потому что россияне попытаются сделать «что-то», чтобы 9 мая отчитываться перед путлером, поэтому призываю: будьте осторожны, оставайтесь в укрытиях, ограничьте пребывание на улице», - подчеркнул руководитель ОВА, напомнив, что в области продолжается эвакуация гражданских.

Как сообщалось, Луганская область постоянно подвергается ударам со стороны российской армии: разрушены многие жилые дома, объекты инфраструктуры, учебные заведения, повреждены все больницы. В регионе остается около 50 тыс. мирных жителей, которые отказываются эвакуироваться.